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Акции связанных с Global Spirits компаний обратили в доход РФ

ФССП обратил в доход России акции компаний, которые были связаны с алкогольным холдингом Global Spirits.
Мария Зайцева 2024-07-17 19:46:19
© Фото: Alexey Belkin, Business Online, Globallookpress

Федеральная служба судебных приставов РФ обратила в доход государства акции компаний, которые были связаны с алкогольным холдингом Global Spirits. Об этом сообщает RT.

Алкогольный холдинг Global Spirits, производящий водку «Хортиця» («Хортица»), принадлежит украинскому предпринимателю Евгению Черняку.

В ФССП объяснили обращение в доход России акций и долей юридических лиц в уставных капиталах «осуществлением экстремистской деятельности».

Должниками по исполнительным производствам стали Александр Беспалов и Иван Курбаков. Решение коснулось всех долей в уставных капиталах компаний «Стандарт качества», «Русский север», «Родник и К», «Крымский винный дом», «Традиции успеха», «Новый уровень».

В доход РФ обратили также 8459 обыкновенных именных бездокументарных акций Феодосийского завода коньяков и вин, зарегистрированных за иностранной компанией Brand Group Corporation Limited.

Ранее приставы изъяли и передали в доход России акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского*.

* Игорь Коломойский - физическое лицо, включенное в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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