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Основателя бренда «Хортица» Черняка внесли в перечень террористов и экстремистов

Анна Назайкина
14:49 10.07.2023
Ранее стало известно, что правоохранители разыскивают бизнесмена за финансирование украинских боевиков.
Основателя бренда «Хортица» Черняка внесли в перечень террористов и экстремистов
© Фото: oiff.com.ua, CC BY-SA 3.0, Wikimedia
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Владелец алкогольного холдинга Global Spirits, в который, в частности, входит завод «Хортица», Евгений Черняк был внесен в перечень террористов и экстремистов, передает RT со ссылкой на Росфинмониторинг.

Ранее сообщалось, что правоохранители разыскивают Черняка за финансирование украинских боевиков.

Как утверждалось, с февраля по апрель 2022 года он направил на помощь ВСУ свыше 500 миллионов рублей, еще приблизительно 90 миллионов рублей были потрачены им на покупку боевых товаров.

Силовики уже задержали соучастников Черняка, им предъявили обвинения. В настоящее время правоохранители ищут бизнесмена.

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