СБУ выдвинула обвинения крупнейшему алкогольному магнату из-за закупок в РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения в финансовой поддержке России в отношении Евгения Черняка, владельца крупнейших украинских алкогольных холдингов. Об этом стало известно из сообщения СБУ в Telegram-канале.

«По материалам СБУ уведомлен о подозрении алкогольный магнат Евгений Черняк», - говорится в сообщении.

По данным СБУ, Черняк закупал спирт и другое сырье для своих предприятий, находящихся на территории Центральной Азии и Южного Кавказа, в России. Так, по версии следствия, за 2022 год своей деятельностью Черняк перечислил в казну России примерно шесть миллионов гривен, или более 157 миллионов долларов.

Также обвинения были выдвинуты в отношении еще шести менеджеров его компаний.

Сам Евгений Черняк с лета этого года также находится в российском списке террористов и экстремистов. Правоохранители разыскивают его за помощь ВСУ - только за период с февраля по апрель 2022 он направил свыше 500 миллионов рублей на финансирование украинских боевиков.