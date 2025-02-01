Протестующие в Сербии студенты перекрыли три моста в Нови-Саде

Протестующие в Сербии студенты блокировали три моста через Дунай. Демонстрации начались после гибели 15 человек при обрушении 1 ноября 2024 года бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде.

«Блокированы все три моста в Нови-Саде. Участвуют аграрии на тракторах, байкеры, ученики средних школ», - говорится в сообщении городской портала 021.

Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил иностранные спецслужбы в попытке разрушить страну. По словам сербского лидера, они провоцируют протесты.

В числе требований протестующих - публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, а также расследование и уголовная ответственность для причастных к трагедии лиц. Кроме того, демонстранты требуют освободить от преследования законом всех ранее задержанных на акциях протеста.