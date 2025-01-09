Президент Мексики предложила вернуть Америке историческое название

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила вернуть континенту Северная Америка историческое название Мексиканская Америка, добавив, что он так именовался с 1607 года.

Тем самым политик ответила на намерение избранного президента США Дональда Трампа переименовать Мексиканский залив в Залив Америки.

«Но почему бы нам не назвать (Северную Америку - прим.ред.) Мексиканской Америкой? Звучит красиво, не так ли?», - сказала Шейнбаум в ходе пресс-конференции.

На мероприятии она представила исторические карты мира и региона. Глава Мексики также напомнила, что название Мексиканского залива является официально признанным ООН.

Напомним, за несколько дней до своей инаугурации избранный президент США сделал несколько громких заявлений по поводу внешней политики страны, среди прочего выразив намерение вернуть Вашингтону Панамский канал и Гренландию.