«Это уже высечено в камне»: что нового сказал Трамп о конфликтах в мире

Новые сильные заявления прозвучали в резиденции избранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Одна из горячих тем - роль США в отношениях России и Украины. Будущий глава Белого дома признал, что понимает российскую позицию.

«Россия на протяжении многих лет, задолго до того как Путин сказал об этом, заявляла, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО. По сути, это уже высечено в камне. Но в какой-то момент Байден решил: нет, Украина должна иметь возможность вступить в НАТО. А потом альянс объявляется на пороге России. Я могу понять отношение Москвы к этому», - сказал Трамп.

Впрочем, большие амбиции избранного президента для мирового сообщества остаются сомнительными. Слишком много обещаний прозвучало во время предвыборной гонки. В планах политика - урегулировать конфликт за полгода. Хотя еще недавно, во время кампании за кресло в Овальном кабинете, он обещал сделать это за сутки - прямо в день вступления в должность. Вызывает вопросы и очередное стремление - взять под контроль США Панамский канал.

«Нас снова уважают во всем мире. То, что произошло с Панамским каналом, - это позор. Джимми Картер отдал его за 1 доллар, и за это нам должны были быть благодарны. Я считаю, что это был ужасный поступок», - заявил Трамп.

Не остался без внимания и Мексиканский залив. Его Дональд Трамп предложил переименовать в «Залив Америки», а пошлины на импорт из Мексики и Канады увеличить до «очень значительных». Снова заявил о желании видеть Канаду новым американским штатом. Впрочем, Оттава предложение такого рода интеграции не оценила. Канадские политики заявили, что будут драться за свою страну. Правда, в команде Трампа отказ премьера допустить вхождение Канады в состав США высмеяли. По словам Илона Маска, заявления Трюдо уже не имеют веса, так как он покидает свой пост.

«Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что не важно, что ты говоришь», - написал бизнесмен.

В амбиции избранного президента не верит и глава датского правительства. Ранее Дональд Трамп уже высказывал намерения сделать Гренландию частью США. А в своем новом выступлении подчеркнул, что Копенгаген должен отказаться от острова в пользу национальных интересов Вашингтона.

«Как близкий союзник Соединенных Штатов, считаю, что есть основания радоваться растущему интересу со стороны США к тому, что происходит к Северной Атлантике. Но важно, чтобы все происходило с уважением к населению Гренландии. Мы должны сотрудничать как в рамках НАТО, так и в других международных форматах», - заявила Матте Фредериксен.

Тем временем Трамп-младший прилетел в Гренландию и позвонил оттуда отцу.

«Я хочу сказать, что это особенное место. Оно нуждается в безопасности как для себя, так и мира в целом. Тут полно кораблей. И не тех, о которых хотелось бы что-то знать. Так что необходимо обеспечить безопасность», - сказал он.

И если вопросы с Гренландией и Канадой пока лишь в тени от ярких фантазий Трампа, риторика избранного президента относительно ближневосточного конфликта не меняется. Политик обещает устроить ад в регионе сразу после вступления в должность.