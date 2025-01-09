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Фицо назвал итогом визита в Россию стабильные поставки газа в Словакию

Словакия после прекращения поставок из Украины продолжила получать газ из РФ через Венгрию.
Ирина Егорова 2025-01-09 04:26:56
© Фото: Tomas TkacikKeystone Press Agency, Globallookpress

Результатом визита премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию и переговоров с президентом Владимиром Путиным являются стабильные поставки газа в страну. Об этом заявил сам премьер.

«Мне нужно было обеспечить как минимум газ для внутреннего потребления Словакии, который мы обеспечили»,  - цитирует Фицо Reuters.

По его словам, Словакия продолжила получать газ через Венгрию даже после прекращения поставок из Украины.

Также словацкий премьер обвинил Киев в нанесении ущерба Словакии, поскольку он не продлил соглашение о транзите российского газа и пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину и сократить помощь беженцам.

Напомним, что переговоры Владимира Путина и Роберта Фицо прошли в Москве ночью с 22 на 23 декабря. После встречи премьер Словакии заявил, что визит в Москву стал ответом на слова Зеленского о недопустимости транзита российского газа через Украину.

Контракт о транзите был подписан с Киевом в 2019 году и истек 31 декабря 2024 года. Украина заявила о нежелании продлевать его. Путин же отметил, что нового контракта уже не будет. Фицо угрожал Зеленскому серьезным конфликтом из-за газового вопроса и критиковал его за нежелание к перемирию. По его оценкам, Словакия понесет ежегодные убытки в размере 500 миллионов евро из-за решения Украины помешать транзиту российского газа в другие страны ЕС. 

#Россия #в стране и мире #Украина #газ #переговоры #Роберт Фицо #словакия #транзит #поставки
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