Путин начал переговоры с премьером Словакии Фицо в Кремле

Президент Российской Федерации Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Встреча состоялась в Кремле.

Переговоры Путина и Фицо проходят в формате с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он предположил, что будет обсуждаться тема транзита российского газа, но нужно дождаться окончания встречи.

Рабочий визит словацкого премьера в Москву был запланирован несколько дней назад.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил главе киевского режима Владимиру Зеленскому серьезным конфликтом, если тот не разрешит транзит газа через территорию Украины