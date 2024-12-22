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Путин начал переговоры с премьером Словакии Фицо в Кремле

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры проходят в формате с глазу на глаз.
Игнат Далакян 2024-12-22 19:48:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Встреча состоялась в Кремле.

Переговоры Путина и Фицо проходят в формате с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он предположил, что будет обсуждаться тема транзита российского газа, но нужно дождаться окончания встречи.

Рабочий визит словацкого премьера в Москву был запланирован несколько дней назад.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил главе киевского режима Владимиру Зеленскому серьезным конфликтом, если тот не разрешит транзит газа через территорию Украины

#в стране и мире #Владимир Путин #переговоры #Роберт Фицо
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