Словакия понесет ежегодные убытки в размере 500 миллионов евро, если решение Украины помешает транзиту российского газа в другие страны ЕС. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«На 2025 год наша потребность в газе удовлетворена, но мы продолжаем транзит российского газа в страны Европы, что обеспечивает нам доходы в диапазоне 400-500 миллионов евро. Если президент Зеленский прекратит транзит после 1 января, мы потеряем эти средства», - сообщил Фицо в своем обращении в социальных сетях.

Он также отметил, что в Брюсселе сообщил об этом Зеленскому, на что украинский президент сделал коррупционное предложение всем лидерам ЕС. Он «якобы» обещал выделить Словакии 500 миллионов евро из замороженных российских активов, но при условии, что страна поддержит вступление Украины в НАТО.

«Мой ответ был отрицательным», - заявил Фицо.

Премьер подчеркнул, что против курса Украины на вступление в НАТО выступает не только он, но и лидеры других государств, чье мнение имеет значительное влияние.

«Если Украина остановит транзит, она потеряет около 800 миллионов евро в год, в то время как потери России составят лишь 2,5 миллиарда. Таким образом, мы снова наказали русских, правда же? Все санкции в первую очередь вредят нам», - добавил Фицо.

Напомним, контракт о транзите был подписан с Киевом в 2019 году и истекает 31 декабря. Украина заявила о нежелании продлевать его. Путин же отметил, что нового контракта уже не будет. Ранее Фицо угрожал Зеленскому серьезным конфликтом из-за газового вопроса и критиковал его за нежелание к перемирию.













