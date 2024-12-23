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Фицо сделал заявление после встречи с Путиным

Собеседники обсудили готовность России продолжать поставки газа на Запад, отношения РФ и Словакии, а также возможности урегулирования конфликта на Украине.
Ирина Егорова 2024-12-23 00:30:28
© Фото: Артем Геодакян, РИА Новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскрыл подробности встречи с российским лидером и темы их переговоров. Фицо заявил, что заранее уведомил о своей поездке высших представителей ЕС и добавил, что визит в Москву стал ответом на слова Зеленского о недопустимости транзита российского газа через Украину.

«Моя сегодняшняя встреча стала реакцией на слова президента Украины В. Зеленского, который в четверг ответил на мой личный вопрос о том, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию», - объяснил словацкий премьер.

По его словам, Путин подтвердил готовность России продолжать поставки газа на Запад и в Словакию, «что практически невозможно после 1 января 2025 года, учитывая позицию Зеленского».

«Такое отношение наносит финансовый ущерб Словакии и угрожает миру и ставит под угрозу производство электроэнергии на атомных электростанциях в Словакии, что неприемлемо», - говорится в заявлении Фицо в Facebook* (признана экстремистской и запрещена в России).

Помимо темы транзита газа собеседники обсудили отношения России и Словакии, возможности урегулирования ситуации на Украине и мероприятия, связанные с 80-летием окончания Второй мировой войны.

Напомним, что встреча Владимира Путина и Роберта Фицо состоялась в Кремле. Переговоры прошли в очном формате с глазу на глаз. Рабочий визит словацкого премьера в Москву был запланирован несколько дней назад.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Москва #Россия #в стране и мире #Кремль #Владимир Путин #переговоры #Роберт Фицо #словакия #Визит
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