Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против МУС

Палата представителей Конгресса США приняла проект закона, который позволяет Вашингтону наказывать Международный уголовный суд санкциями, если МУС расследует преступления, связанные с США и их союзниками.

За законопроект проголосовали 243 человека, против - 140, сообщает ТАСС.

В документе сказано, что США могут ввести санкции против МУС, если суд попытается задержать, арестовать или привлечь к ответственности американцев, военных, бывших сотрудников правительства США или граждан стран-союзников.

Кроме того, санкции могут ввести против тех, кто помогает МУС. Подсанкционным лицам не будут выдавать визы, их активы в США заморозят, а американским компаниям запретят с ними работать.

Палата представителей осудила решение МУС выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности, которые они совершили в Палестине, в том числе в секторе Газа.

Израиль отверг обвинения и выразил намерение их обжаловать.

Палата представителей уже одобряла такой закон в 2024 году, но тогда контролируемый демократами Сенат его не поддержал. Сейчас большинство в Сенате у республиканцев. Пока неизвестно, когда они рассмотрят закон.

Администрация США во главе с демократом Джо Байденом не поддерживала введение санкций против МУС.

Ранее правительство Польши разрешило Нетаньяху посетить 80-ю годовщину освобождения Освенцима и гарантировало безопасность, несмотря на ордер МУС. До этого МИД Франции тоже заявил об иммунитете Нетаньяху от ареста по этому ордеру.

Россия не признает действие Международного уголовного суда.