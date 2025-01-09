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Потери страховых компаний от пожаров в Калифорнии могут достичь $20 млрд

Ранее ущерб оценивался в 10 миллиардов долларов, такое резкое увеличение связано с ограниченными успехами пожарных.
Карина Тазетдинова 2025-01-09 21:44:49
© Фото: Qiu Chen, XinHua, Global Look Press

Страховые компании в штате Калифорния в США могут потерять до 20 миллиардов долларов после крупнейших пожаров, передает Financial Times. При этом общий ущерб составляет 50 миллиардов долларов.

«Ожидания экономических потерь, проистекающих от пожаров, увеличились более чем вдвое со вчерашнего дня до примерно $50 млрд, и мы ожидаем, что размер застрахованного убытка от этого события может превысить $20 млрд», — пишет издание со ссылкой на аналитику JPMorgan.

Ранее ущерб оценивался в 10 миллиардов долларов, такое резкое увеличение связано с ограниченными успехами пожарных в борьбе с огнем. Кроме того, он продолжает распространяться на новые районы.

Спецслужбы в штате утверждают, что общая площадь огня в Лос-Анджелесе достигла почти 11 тысяч гектаров. Пожар уничтожил более 1 тысячи зданий и привел к гибели как минимум пяти человек.

Пока аналитики оценивают ущерб, наша редакция связалась с экологом. По мнению Евгения Витишко спасатели в США справятся с масштабными природными пожарами в ближайшие две недели, но для этого им потребуется мобилизация всех сил.

Напомним, утром 7 января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс вспыхнул крупный природный пожар. Огонь стремительно распространялся из-за ветра и сухой погоды. Свои дома уже потеряли телеведущая Пэрис Хилтон, актриса Анна Фэрис, актер Юджин Леви, Энтони Хопкинс, Бен Аффлек и другие селебрити. Об этом сообщает издание Page Six.

#пожар #сша #Калифорния #ущерб #Лос-Анжелес #страховые компании
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