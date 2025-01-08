В Лос-Анджелесе тысячи человек покинули дома из-за природных пожаров

Более 30 тысяч жителей престижного района Пасифик Палисейдс в Лос-Анджелесе эвакуированы из-за мощного пожара, который бушует буквально в считанных метрах от их домов.

К этому часу пламя успело распространиться на площади в 486 гектаров, сообщает NBC News. В зоне эвакуации оказалась резиденция вице-президента США Камалы Харрис.

В городе введен режим ЧС, на дорогах многокилометровые пробки из-за брошенных автомобилей. По оценкам департамента пожарной охраны Лос-Анджелеса, под угрозой свыше 13 тысяч построек. Огонь стремительно распространяется.

Жителей соседних с Пасифик Палисейдс районов призвали быть готовыми к немедленной эвакуации.

Ситуацию с тушением огня серьезно осложняет погода. На западном побережье несколько месяцев не было дождей, стоит теплая погода и дует сильный ветер, порывы которого разгоняют пламя.