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В Лос-Анджелесе тысячи человек покинули дома из-за природных пожаров

Резиденция вице-президента США Камалы Харрис попала в зону эвакуации в связи с лесными пожарами в Лос-Анджелесе.
Ян Брацкий 2025-01-08 08:51:51
© Фото: X/EmporiumToken © Видео: X/EmporiumToken, TheCharlesDowns, alertasdoclima, montoyalouis1

Более 30 тысяч жителей престижного района Пасифик Палисейдс в Лос-Анджелесе эвакуированы из-за мощного пожара, который бушует буквально в считанных метрах от их домов.

К этому часу пламя успело распространиться на площади в 486 гектаров, сообщает NBC News. В зоне эвакуации оказалась резиденция вице-президента США Камалы Харрис.

В городе введен режим ЧС, на дорогах многокилометровые пробки из-за брошенных автомобилей. По оценкам департамента пожарной охраны Лос-Анджелеса, под угрозой свыше 13 тысяч построек. Огонь стремительно распространяется.

Жителей соседних с Пасифик Палисейдс районов призвали быть готовыми к немедленной эвакуации.

Ситуацию с тушением огня серьезно осложняет погода. На западном побережье несколько месяцев не было дождей, стоит теплая погода и дует сильный ветер, порывы которого разгоняют пламя.

#пожар #сша #лос-анджелес #Камала Харрис #эвакуация #ЧС
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