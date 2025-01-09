Фицо заявил об ответных мерах Словакии против Украины за остановку газа

Словакия может принять ответные меры за остановку Украиной транзита российского газа, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Страна планирует прекратить поставки гуманитарной помощи, в том числе и те, которые одобрены правительством.

«Мы можем остановить всю гуманитарную помощь, в том числе ту, что недавно была одобрена правительством», - сказал он на пресс-конференции.

Напомним, что Киев отказался продлевать соглашение о транзите голубого топлива, которое было подписано 30 декабря 2019 года. Срок действия истек 1 января 2025 года.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто напомнил Украине о выполнении соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В частности, оно обязывает Киев оставить пути поставок газа из РФ в Европу.

Отказ от выполнения чреват суровыми последствиями, ранее об этом предупреждал премьер-министр республики Роберт Фицо.