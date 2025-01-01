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Фицо: остановка транзита газа через Украину чревата суровыми последствиями

Премьер Словакии подчеркнул, что они не коснутся самой России.
Глеб Владовский 2025-01-01 17:11:09
© Фото: Christoph Soeder dpa Globallookpress

Остановка транзита газа через территорию Украины в страны Европы чревата суровыми последствиями. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Это будет иметь суровые последствия для нас всех в Европейском союзе, но только не для России», - приводит его слова радио Sputnik.

Ранее Фицо призвал Евросоюз обратить внимание на решение Украины прекратить транзит российского газа. В своем открытом письме он назвал сложившуюся ситуацию беспрецедентной.

Напомним, что Киев отказался продлевать соглашение о транзите «голубого топлива», подписанное 30 декабря 2019 года. 1 января 2025 года истек его срок действия.

#в стране и мире #ЕС #Роберт Фицо #словакия #Последствия #транзит газа
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