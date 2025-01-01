МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Газпром» прекратил подачу российского газа в Европу через Украину

Киев отказался продлевать соглашение о транзите топлива.
Сергей Лебедев 2025-01-01 10:24:57
© Фото: IMAGO, Frank Hoermann, SVEN SIMO, Global Look Press

Сегодня в восемь часов утра прекратилась подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины в Европу. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Газпром».

«"Газпром" был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины», - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Киев отказался продлевать соглашение о транзите «голубого топлива», подписанное 30 декабря 2019 года. Сегодня истек его срок действия.

Накануне официальный представитель Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что в ЕС готовы к прекращению поставок газа из России через украинскую территорию. По ее словам, это было ожидаемо.

Однако есть страны, которые недовольны остановкой транзита. В Словакии не раз заявляли, что это сильно ударит по экономике. Ее премьер-министр Роберт Фицо написал открытое письмо руководству ЕС.

Политик попросил обратить внимание на проблему и отметил, что поддержка Украины должна быть рациональной, а не саморазрушительной.

#Россия #Украина #газ #топливо #транзит
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 