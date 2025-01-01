«Газпром» прекратил подачу российского газа в Европу через Украину

Сегодня в восемь часов утра прекратилась подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины в Европу. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Газпром».

«"Газпром" был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины», - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Киев отказался продлевать соглашение о транзите «голубого топлива», подписанное 30 декабря 2019 года. Сегодня истек его срок действия.

Накануне официальный представитель Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что в ЕС готовы к прекращению поставок газа из России через украинскую территорию. По ее словам, это было ожидаемо.

Однако есть страны, которые недовольны остановкой транзита. В Словакии не раз заявляли, что это сильно ударит по экономике. Ее премьер-министр Роберт Фицо написал открытое письмо руководству ЕС.

Политик попросил обратить внимание на проблему и отметил, что поддержка Украины должна быть рациональной, а не саморазрушительной.