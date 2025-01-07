Сийярто заявил, что Киев обязан сохранять пути газоснабжения ЕС

Украина должна выполнять соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое обязывает Киев сохранить пути поставок российского газа в Европу. Об этом написал в соцсетях министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Венгерский министр подчеркнул, что Украина хочет вступить в ЕС, но она создала проблемы для Европы, остановив транзит газа через свою территорию. Это особенно важно для центральной части континента, отметил он.

С тех пор, как стало ясно, что Украина остановит транзит газа, цены на него выросли на 20%, указал Сийярто. Этот рост происходит по политическим причинам, из-за санкций и блокирования транспортных маршрутов.

Правительство Словакии предложило встретиться 7 января в Брюсселе с участием руководства ЕС и представителей Украины, чтобы обсудить ситуацию с газом. Но в Киеве отказались приехать.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил Киев о возможных ответных мерах после прекращения транзита газа. Зеленский заявил, что Украина якобы предлагала Словакии компенсацию потерь за отказ от российского топлива, а также альтернативные варианты транзита любого другого газа.