Зурабишвили назвала себя президентом Грузии и показала новый офис

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала о новом офисе, где она продолжит работать после того, как покинула дворец Орбелиани, в котором размещается глава государства.

Офис Зурабишвили находится в центре Тбилиси. За ее спиной во время брифинга были флаги Грузии и Евросоюза, а также президентский штандарт.

Зурабишвили заявила, что там она продолжит выполнять «функции президента» - в частности, будет встречаться с людьми. Например, она намерена поехать 10 января в город Зугдиди на западе страны.

Экс-президент заявила, что страна находится в глубоком кризисе. И чтобы его преодолеть, нужно провести новые выборы в парламент.

В октябре 2024 года в Грузии прошли парламентские выборы. Победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». После объявления итогов Зурабишвили заявила, что имела место «тотальная фальсификация». При этом наблюдатели ОБСЕ указали, что не считают результаты сфальсифицированными.

В декабре был избран и приведен к присяге новый президент Михаил Кавелашвили. После этого Зурабишвили покинула дворец Орбелиани, но заявила, что остается президентом. Позже стало известно, что она стала стипендианткой американского института Джона Маккейна при Государственном университете Аризоны в США.