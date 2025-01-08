Зурабишвили получила стипендию Киссинджера в Институте Маккейна в США

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая возглавила оппозиционные протесты в стране, стала стипендианткой американского института Джона Маккейна при Государственном университете Аризоны. Об этом сообщили на сайте.

«Институт Маккейна при Университете штата Аризона (ASU) сегодня объявил президента Саломе Зурабишвили своим стипендиатом Киссинджера 2025 года», — следует из сообщения.

Из заявления следует, что она будет «использовать свой обширный дипломатический, лидерский и политический опыт для продвижения своей страны к новым выборам».

Напомним, что экс-президент после объявления итогов выборов в парламент Грузии заявила о их нелегитимности. При этом, наблюдатели ОБСЕ в своих отчетах указали, что не считают результаты выборов сфальсифицированными.