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Экономист Чирков: на фоне упадка ЕС Гренландия сама попросится в США

Экономист Максим Чирков назвал высказывания Дональда Трампа о покупке Гренландии демонстрацией амбиций и возможностей будущего президента США.
Ян Брацкий 2025-01-09 13:07:06
© Фото: Seaman kate kilroy Keystone Press Agency Global Look Press © Видео: Минобороны России

Приобретение Соединенными Штатами Гренландии теоретически возможно, но это сложный вопрос, который решится нескоро. Таким мнением со «Звездой» поделился доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.

«Вопрос в том, что Гренландию никто покупать не будет. Граждане этой территории будут вполне рады и счастливы присоединиться к более сильной экономике. В нынешней ситуации упадка Европы возможно, что сами гренландцы будут не против. Мы видим стремление Гренландии, как минимум, к независимости от Дании, есть негативные тенденции в отношении ЕС в целом», - рассказал Чирков.

Пока что избранный президент США Дональд Трамп выносит в публичное поле вопросы приобретения Гренландии, вхождения Канады в состав Штатов и переименования Мексиканского залива с политическими целями, считает экономист.

«Это имеет своей целью показать возможности будущего президента США и решимость в применении самых жестких мер. Администрация Джо Байдена повергла США в достаточно сложное положение. В целом, Штаты на мировой арене потеряли многое из своего лидерства и авторитета. Задача Трампа показать, что в его арсенале есть весь пакет необходимых мер и возможностей, чтобы решать проблемы», - подчеркнул эксперт.

Ранее на слова Дональда Трампа о готовности купить Гренландию отреагировали в МИД Дании. Его глава Ларс Люкке Расмуссе признал амбиции Гренландии и ее стремление к независимости, но не в качестве штата США. При этом он подчеркнут готовность Копенгагена к диалогу с Вашингтоном.

А вот глава датского кабмина Метте Фредериксен отвергла саму идею Трампа купить Гренландию, но приветствовала американские инвестиции и стремление Белого дома играть большую роль в регионе. Штаты она назвала «абсолютно ближайшим союзником».

#Экономика #сша #Трамп #Гренландия #Дания #наш эксклюзив
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