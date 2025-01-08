Восемь новых выбросов мазута обнаружено на побережье Крыма

Восемь новых выбросов нефтепродуктов обнаружили на побережье Крыма 7 января. Об этом проинформировала министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.

По ее словам, два очага загрязнения выявлено в Ленинском районе (Опукский заповедник и село Яковенково, четыре случая выброса - на пляжах в Феодосии (Песчаная балка, Тихая бухта, поселки Приморский и Орджоникидзе), и по одному факту в Евпатории и Сакском районе.

Последние два факта загрязнения мазутом у побережья Евпатории подтвердил глава городской администрации Александр Юрьев.

«Всего за 7 января: обследовано 429 км береговой линии, собрано и вывезено около 610 мешков (почти 5 тонн) с мазутом, очищено 10,7 км береговой линии, остается 2 км», - написала Шевцова в своем Telegram-канале.

Экологическая катастрофа случилась после розлива нефтепродуктов в Черном море. В конце декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, которые перевозили мазут. Большой объем топлива вылился в море. Позже в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

Над ликвидацией последствий аварии ежедневно трудятся сотни волонтеров со всей страны, техника и специалисты - люди вручную очищают пляжи от загрязнений, отлавливают пострадавших птиц и отмывают их.

Экологи поставили под вопрос проведение пляжного сезона этим летом. По их словам ликвидация последствий разлива мазута может растянуться на несколько лет.