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Мазутные пятна достигли побережья Евпатории на западе Крыма

Мазутные пятна на побережье единичны.
Виктория Бокий 2025-01-07 19:34:54
© Фото: Belkin Alexey news.ru Global Look Press

На побережье Евпатории обнаружили единичные мазутные пятна. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Юрьев в своем Telegram-канале.

Сообщается, что коммунальные службы города были к этому готовы, поэтому сразу приступили к устранению загрязненных участков и ликвидации последствий выбросов.

Глава администрации Евпатории подчеркнул, что он лично объехал всю береговую линию и пляжи. Подтверждает, что выбросы единичны.

Отмечается, что ситуация с появлением мазутных пятен меняется постоянно в зависимости от силы ветра и волнения моря.

Ранее министр экологии и природных ресурсов республики Крым Ольга Шевцова сообщала, что в Крыму зафиксировали два новых выброса нефтепродуктов. Эти случаи произошли в городском округе Судак и Ленинском районе. Также мазутные пятна находили и у берегов Анапы.

В декабре 2024 года произошла авария в Керченском проливе – потерпели крушение два танкера, перевозившие нефтепродукты. В результате этого большой объем топлива вылился в Черное море. В связи с этим был введен режим ЧС федерального уровня в Краснодарском крае.

Ситуацию с розливом нефтепродуктов в Черное море прокомментировали в Кремле и назвали масштаб экологической катастрофы очень большим. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что потребуются время и дополнительные средства для ликвидации последствий.

#Крым #Черное море #мазут #Евпатория #мазутные пятна
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