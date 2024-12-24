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Песков назвал разлив нефти в Черном море экологической катастрофой

Введение режима ЧС федерального уровня не планируется, решение зависит от рекомендаций специалистов, добавил пресс-секретарь президента РФ.
Елизавета Кондрикова 2024-12-24 14:02:59
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Масштаб экологической катастрофы в Черном море после разлива нефти очень большой, потребуются время и дополнительные средства для ликвидации последствий, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это крупная экологическая катастрофа. Работает комиссия во главе с Савельевым (вице-премьер Виталий Савельев. - Прим. ред.), активно работает на месте министр Козлов (министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. - Прим. ред.). Козлов неоднократно докладывал президенту и руководству администрации президента, правительству. Принимаются меры», - сказал Песков.

По словам Пескова, на данный момент не планируется вводить режим ЧС федерального уровня. Этот вопрос будет зависеть от дальнейших рекомендаций специалистов, уточняет Life.

Напомним, ранее власти Керчи ввели режим ЧС из-за разлива мазута на побережье Краснодарского края. Катастрофа произошла после аварии танкеров в Керченском проливе, в результате СК возбудил два уголовных дела.

По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, выброшенный на берег мазут необходимо убрать к 1 февраля.

#Краснодарский край #Кремль #Черное море #Дмитрий Песков #разлив мазута
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