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Лавров выразил коллеге из КНР соболезнования в связи с трагедией в Тибете

Жертвами стихийного бедствия стали 126 человек, еще 130 получили травмы.
Ирина Егорова 2025-01-08 02:14:16
© Фото: Jigme DorjeXinHua, Global Look Press

Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил соболезнования своему китайскому коллеге Ван И по поводу произошедшего землетрясения в Тибетском автономном районе Китая.

«Примите глубокие соболезнования в связи с произошедшим в Тибетском автономном районе Китая землетрясением, повлекшим значительные человеческие жертвы и разрушения», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства РФ в Пекине. 

Также Лавров передал пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

За сутки от мощного землетрясения магнитудой 7,1 в Тибете погибли 126 человек, еще 130 получили травмы.

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, расселить граждан в безопасные места и принять меры по предотвращению вторичных катастроф, а также ликвидировать последствия землетрясения.

Слова соболезнования по факту последствий стихийного бедствия лидеру Китайской Народной Республики Си Цзиньпину ранее передал президент РФ Владимир Путин.

#Китай #в стране и мире #Сергей Лавров #Тибет #землетрясение #ван и #Трагедия #жертвы #соболезнования
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