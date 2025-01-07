Количество жертв землетрясения в Тибете возросло до 126 человек

Число погибших в результате мощного землетрясения в Тибете возросло до 126 человек. Количество пострадавших также увеличилось до 188 человек. Об этом сообщает информационное агентство Xinhua.

Точное количество жертв стихийного бедствия пока не установлено. За сегодняшний день число погибших выросло в несколько раз – с девяти до 126 человек.

Сразу после землетрясения председатель КНР Си Цзиньпин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, принять меры по предотвращению вторичных катастроф и ликвидировать последствия землетрясения.

В связи с трагическими последствиями стихийного бедствия президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями лидеру Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.