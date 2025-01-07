Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с трагедией в Тибете

Президент России Владимир Путин направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями землетрясения в Тибете. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер упомянул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате катастрофы.

Также глава государства выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших.

Сегодня в Тибете произошло землетрясение магнитудой 7,1. Жертвами стихийного бедствия стали 95 человек, а 130 получили травмы. Глава КНР Си Цзиньпин поручил предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и расселить их в безопасные места. Он также призвал принять меры по предотвращению вторичных катастроф и ликвидировать последствия землетрясения.