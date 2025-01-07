Си Цзиньпин дал срочные поручения после землетрясения в Тибете

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ в Тибете после землетрясения. Об этом сообщает агентство новостей Xinhua.

В сообщении говорится, что лидер КНР поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а также принять меры по предотвращению вторичных катастроф и ликвидировать последствия землетрясения.

«Необходимо усилить мониторинг землетрясений и раннее предупреждение, своевременно выделять аварийно-спасательные материалы, как можно скорее восстанавливать поврежденную инфраструктуру», - пишет новостной портал.

Ранее сообщалось, что в Тибете произошло землетрясение магнитудой 7,1. Очаг находился на глубине 10 километров. На данный момент количество жертв катастрофы выросло до 53 человек.