Россия и Иран запустят взаимное использование платежных карт

Посол Ирана в Москве Казем Джалали рассказал, что владельцы карт «Мир» смогут использовать их в Иране для оплаты товаров и услуг. Это произойдет до 30 июня 2025 года, сообщает ТАСС.

В первой половине 2025 года россияне смогут расплачиваться в Иране с помощью своих карт, уточнил дипломат. Потом, во второй половине 2025 года, иранцы смогут оплачивать покупки в России с помощью своих карт «Шетаб».

Сейчас карта «Мир» действует без ограничений в Абхазии, Белоруссии, на Кубе и в Южной Осетии. С ограничениями ее можно использовать еще в 10 странах. Запустить карту в оборот планируют также в Египте, Никарагуа и на Маврикии.

Заблокировали использование российской национальной платежной системы Киргизия, Турция и Узбекистан.