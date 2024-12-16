Никарагуа планирует начать выпускать карты «Мир»

Специальный представитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега Мурильо заявил, что страна может начать выпуск карт «Мир», а также Манагуа и Москва планируют создать сеть банкоматов, принимающих карты платежной системы «Мир».

«Мы надеемся продвинуться в течение 2025 года в том, чтобы создать целую сеть такого рода банкоматов в столице Манагуа, а также в других важных городах нашей страны, чтобы упростить ситуацию для российских граждан», - сообщил он в интервью газете «Известия».

Лауреано Ортега Мурильо добавил, что такой шаг позволит упростить торговые связи и увеличить товарообмен между странами.

Он отметил, что данное решение будет означать протест против санкций стран Запада, которые выражаются в виде односторонней агрессии по отношению к странам, не подчинившимся их требованиям.

Напомним, что в сентябре иранский посол в РФ Казем Джалали заявил, что платежная система «Мир» в Иране заработает через полгода. На данный момент Тегеран пытается соединить функционалы платежных систем «Шетаб» и «Мир».