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Никарагуа планирует начать выпускать карты «Мир»

Спецпредставитель президента Никарагуа сообщил о создании сети банкоматов, принимающих карты платежной системы «Мир».
Таисия Кваша 2024-12-16 02:23:56
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press, Global Look Press

Специальный представитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега Мурильо заявил, что страна может начать выпуск карт «Мир», а также Манагуа и Москва планируют создать сеть банкоматов, принимающих карты платежной системы «Мир».

«Мы надеемся продвинуться в течение 2025 года в том, чтобы создать целую сеть такого рода банкоматов в столице Манагуа, а также в других важных городах нашей страны, чтобы упростить ситуацию для российских граждан», - сообщил он в интервью газете «Известия».

Лауреано Ортега Мурильо добавил, что такой шаг позволит упростить торговые связи и увеличить товарообмен между странами.

Он отметил, что данное решение будет означать протест против санкций стран Запада, которые выражаются в виде односторонней агрессии по отношению к странам, не подчинившимся их требованиям.

Напомним, что в сентябре иранский посол в РФ Казем Джалали заявил, что платежная система «Мир» в Иране заработает через полгода. На данный момент Тегеран пытается соединить функционалы платежных систем «Шетаб» и «Мир».

#Россия #в стране и мире #мир #банковская карта #Никарагуа #платежная система
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