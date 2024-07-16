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В Мьянме запустили работу карт «Мир» в ограниченном формате

Пока работа карт ограничена, но в ближайшее время планируется расширить ее.
Анастасия Бобылева 2024-07-16 05:30:44
© Фото: Aleksander Polyakov Global Look Press

В Мьянме заработали российские карты «Мир», однако в ограниченном порядке. Об этом сообщило посольство РФ в Мьянме.

«На данный момент мы можем подтвердить, что система карт "Мир" заработала в Республике Союз Мьянма в ограниченном порядке: в некоторых ресторанах и ТЦ. Ожидаем ее расширения в ближайшем будущем», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В посольстве выразили надежду на то, что это увеличит количество российских туристов и сделает их пребывание в стране более комфортным.

Ранее сообщалось о планах начать прием карт «Мир» в Мьянме. Платежную систему должны были запустить еще в феврале, но из-за технических сложностей отложили дату запуска.

#Россия #в стране и мире #Мьянма #карта Мир
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