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Посол Джалали: платежная система «Мир» заработает в Иране через полгода

Тегеран пытается соединить функционал своей платежной системы с российской.
Глеб Владовский 2024-09-15 10:00:25
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

Российская платежная система «Мир» заработает в Иране примерно через полгода. Об этом сообщил посол республики в РФ Казем Джалали.

По словам дипломата, «Мир» сейчас проходит процесс интеграции с системой «Шетаб».

«Сейчас мы пытаемся соединить платежные системы "Мир" и "Шетаб". "Шетаб" сейчас на тестовом уровне работает», - заявил Джалали, выступая на полях Медиасаммита БРИКС.

Ранее сообщалось, что в Мьянме заработали российские карты «Мир», однако в ограниченном порядке. В посольстве РФ выразили надежду на то, что это увеличит количество российских туристов.

#Россия #в стране и мире #Иран #карты мир #платежная система Мир
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