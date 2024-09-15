Посол Джалали: платежная система «Мир» заработает в Иране через полгода

Российская платежная система «Мир» заработает в Иране примерно через полгода. Об этом сообщил посол республики в РФ Казем Джалали.

По словам дипломата, «Мир» сейчас проходит процесс интеграции с системой «Шетаб».

«Сейчас мы пытаемся соединить платежные системы "Мир" и "Шетаб". "Шетаб" сейчас на тестовом уровне работает», - заявил Джалали, выступая на полях Медиасаммита БРИКС.

Ранее сообщалось, что в Мьянме заработали российские карты «Мир», однако в ограниченном порядке. В посольстве РФ выразили надежду на то, что это увеличит количество российских туристов.