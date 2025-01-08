Делегация США прибыла в Киев для обсуждения военной помощи

Делегаты из Совета национальной безопасности США приехали в Киев, чтобы обсудить помощь на 2025 год. О визите сообщили в Минобороны Украины.

Это произошло перед встречей группы по поддержке Украины в немецком Рамштайне. Эту группу создали в феврале 2022 года. В нее входит около 50 стран, которые регулярно встречаются, чтобы обсудить военные потребности Киева.

По официальным данным, на встрече в Киеве шла речь о том, как США помогали Украине в прошлом году и что планируют делать в будущем.

Ожидается, что на встрече в Германии 9 января группа утвердит план помощи Украине до 2027 года. В Рамштайн приедет министр обороны США. Предполагается, что Вашингтон при этом объявит о крупном последнем пакете для Украины при нынешней администрации.

В ноябре Пентагон сообщал, что общая сумма военной помощи от Конгресса США Киеву с февраля 2022 года превысила $182 млрд.

В Киеве надеются получить в 2025 году более 120 миллиардов долларов военной помощи от других стран.

20 января в должность президента США вступит Дональд Трамп. Он обещал закончить конфликт и критиковал расходы на помощь Украине.

Москва выступает против военной помощи Киеву и исходит из позиции, что это не изменит исход конфликта, а только затянет его.