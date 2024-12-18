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NYT: Байден не успеет потратить деньги, выделенные Киеву

В Пентагоне считают, что Белому дому не удастся израсходовать 5,6 миллиарда долларов до инаугурации Дональда Трампа.
Сергей Лебедев 2024-12-18 10:23:04
© Фото: defense.gov

Администрация действующего американского президента Джо Байдена вряд ли успеет потратить оставшиеся 5,6 миллиарда долларов, выделенные конгрессом на военную помощь Украине. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США пишет The New York Times.

«Использует ли администрация Дональда Трампа оставшиеся деньги для помощи Украине - большой вопрос. Избранный президент был крайне скептически настроен по отношению к американской поддержке Киева и пообещал быстро положить конец войне», - говорится в публикации.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Соединенные Штаты намерены до окончания президентства Джо Байдена передать Украине «огромные партии вооружения». Киевскому режиму хотят отправить сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники.

За поставки вооружения отвечает советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, военные грузы будут перевозиться по морю и воздуху.

#в стране и мире #оружие #Украина #сша #Киев #помощь #поставки
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