Пентагон: общая сумма от Конгресса США Киеву превысила $182 млрд

Общая сумма всех средств, выделенных Конгрессом США с февраля 2022 года на военную помощь Украине, превысила 182 миллиарда. Такие цифры приводятся в докладе генерального инспектора Пентагона.

«Конгресс США выделил или иным образом обеспечил по крайней мере 182,99 миллиарда долларов на операцию "Атлантическая решимость" и более широкую поддержку Украины», - говорится в документе.

Уточняется, что на военные нужды ушло почти 3/4 из всего пакета выделенных средств - это 131,36 млрд.

На сегодняшний день в распоряжении Пентагона имеются $9,3 млрд военной согласованной помощи. Действующая до января администрация Белого дома планирует еженедельные поставки оружия для ВСУ, чтобы успеть реализовать выделенные средства в полном объеме. Ранее сообщалось, что Байден намерен перед своим уходом с поста главы США запросить у Конгресса дополнительные средства для киевских властей на помощь в 2025 году. Также Киев рассчитывает на передачу доходов от замороженных российских активов.