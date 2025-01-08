В Керченском проливе готовится операция по откачке мазута с танкеров

Специалисты Морской спасательной службы готовы провести операцию по откачке мазута с затонувших частей танкеров «Волгонефть». Об этом рассказал руководитель ФГБУ «Морспасслужба» Виктор Чернов. Все необходимое для этого оборудование имеется, уточнил он.

«Сложность в том, что оборудование рассчитано на откачку легких сортов топлива, которые имеют текучесть. Мазут находится на глубине порядка 20 метров при окружающей температуре воды +4 градуса. Мазут остыл до загустения, надо будет его сначала разогреть, а потом насосы его смогут взять», - рассказал Чернов.

Речь идет о рабочей температуре в 45 градусов, уточнил Чернов. Сейчас инженеры прорабатывают вопрос, как нагреть мазут в танках и при этом не допустить его дальнейших выбросов в акваторию.

В зимний период работы осложняются погодными условиями, рассказал руководитель ФГБУ «Морспасслужба». На период штормов водолазов придется поднимать на поверхность, а специализированные суда уводить из района проведения работ.

Напомним, экологическая катастрофа случилась в конце декабря прошлого года, когда в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, перевозившие мазут. Огромное количество нефтепродуктов попало в воду.

Власти ввели на территории Краснодарского края режим ЧС федерального уровня. Над ликвидацией последствий загрязнения ежедневно трудятся сотни специалистов и волонтеров. Замазученный грунт и топливо с поверхности воды вывозят на специальные предприятия для его дальнейшей утилизации.