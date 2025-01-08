МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Керченском проливе готовится операция по откачке мазута с танкеров

После откачки мазута из кормовой части севшую на мель «Волгонефть-239» уберут с берега.
Ян Брацкий 2025-01-08 13:31:00
© Фото: Telegram/opershtab23 © Видео: Telegram/morspas

Специалисты Морской спасательной службы готовы провести операцию по откачке мазута с затонувших частей танкеров «Волгонефть». Об этом рассказал руководитель ФГБУ «Морспасслужба» Виктор Чернов. Все необходимое для этого оборудование имеется, уточнил он.

«Сложность в том, что оборудование рассчитано на откачку легких сортов топлива, которые имеют текучесть. Мазут находится на глубине порядка 20 метров при окружающей температуре воды +4 градуса. Мазут остыл до загустения, надо будет его сначала разогреть, а потом насосы его смогут взять», - рассказал Чернов.

Речь идет о рабочей температуре в 45 градусов, уточнил Чернов. Сейчас инженеры прорабатывают вопрос, как нагреть мазут в танках и при этом не допустить его дальнейших выбросов в акваторию.

В зимний период работы осложняются погодными условиями, рассказал руководитель ФГБУ «Морспасслужба». На период штормов водолазов придется поднимать на поверхность, а специализированные суда уводить из района проведения работ.

Напомним, экологическая катастрофа случилась в конце декабря прошлого года, когда в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, перевозившие мазут. Огромное количество нефтепродуктов попало в воду.

Власти ввели на территории Краснодарского края режим ЧС федерального уровня. Над ликвидацией последствий загрязнения ежедневно трудятся сотни специалистов и волонтеров. Замазученный грунт и топливо с поверхности воды вывозят на специальные предприятия для его дальнейшей утилизации.

#Краснодарский край #экология #танкер #Керченский пролив #ЧС #морспасслужба #мазут
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 