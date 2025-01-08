Маск назвал Трюдо девочкой после его слов о суверенитете Канады

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо девочкой.

«Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там говоришь», - написано в сообщении Илона Маска на его странице в соцсети X.

Такое обращение к политику последовало после слов Трюдо о суверенитете Канады.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении перечислил плюсы включения Канады в состав Соединенных Штатов. Он не забыл передать «поздравления» канадскому премьеру Джастину Трюдо и напомнил ему о текущей ситуации в стране с высокими налогами. По мнению Трампа, если Канада станет 51-м штатом Америки, то налоги там сократятся на 60%, их бизнес сразу же удвоится, и они будут защищены в военном плане.

Чуть позже Трюдо заявил, что решил уйти в отставку после 10 лет на посту премьер-министра страны. Также он подчеркнул, что Канада никогда не станет 51-м штатом Америки, несмотря на то, что Дональд Трамп дает большие обещания.