Джастин Трюдо заявил, что Канада никогда не будет 51-м штатом США

Канада никогда не станет 51-м штатом США, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Нет ни малейшего шанса на то, что Канада станет частью Соединенных Штатов»,— написал он в Х.

По словам главы канадского правительства, Оттава и Вашингтон получают выгоду от взаимного сотрудничества, так как являются крупнейшими партнерами в сфере торговли и безопасности.

Теоретическую возможность присоединения Канады к Соединенным Штатам описал избранный президент Дональд Трамп в ходе рождественского поздравления. По его словам, плюсами от подобного объединения станет экономическая выгода для Канады и ее защита от внешних угроз. В частности американский политик заявил, что в стране очень высокие налоги, а в случае, если она войдет в состав США, то они сократятся на 60%, бизнес удвоится, а страна станет самой защищенной в мире.