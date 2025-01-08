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Джастин Трюдо заявил, что Канада никогда не будет 51-м штатом США

Ранее Трамп пообещал Канаде стать самой защищенной страной в мире, если она станет 51-м штатом США.
Ирина Егорова 2025-01-08 00:03:44
© Фото: IMAGORon Sachs, Global Look Press

Канада никогда не станет 51-м штатом США, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Нет ни малейшего шанса на то, что Канада станет частью Соединенных Штатов»,— написал он в Х.

По словам главы канадского правительства, Оттава и Вашингтон получают выгоду от взаимного сотрудничества, так как являются крупнейшими партнерами в сфере торговли и безопасности.

Теоретическую возможность присоединения Канады к Соединенным Штатам описал избранный президент Дональд Трамп в ходе рождественского поздравления. По его словам, плюсами от подобного объединения станет экономическая выгода для Канады и ее защита от внешних угроз. В частности американский политик заявил, что в стране очень высокие налоги, а в случае, если она войдет в состав США, то они сократятся на 60%, бизнес удвоится, а страна станет самой защищенной в мире.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Канада #Джастин Трюдо #штат
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