Американист назвал эскападами слова Трампа о присоединении Канады к США

Заявления избранного президента США Дональда Трампа о необходимости присоединения Канады и Гренландии больше напоминают предвыборные эскапады и вряд ли имеют под собой реальную почву.

Таким мнением со «Звездой» поделился журналист-международник, американист и политический обозреватель Андрей Шитов.

«Раньше предвестников подобных посягательств на чужие территории у Трампа я не замечал. Когда он был кандидатом, мы все вписывали в предвыборный контекст и там эти лихие эскапады могли объясняться привлечением к себе внимания. Я считал и считаю инстинктивно, что реальной возможности присоединить к себе Канаду или Гренландию все-таки нет», - сказал Шитов.

Ранее избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил Канаде войти в состав США на правах 51-го штата. По мнению республиканца, это избавит канадцев от высоких налогов, тарифов и субсидий.

Канадские власти крайне нервно отреагировали на это предложение. Премьер-министр Джастин Трюдо сказал, что этого не будет никогда.

В ответ Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети TRUTH Social две карты, на которой Канада изображена в составе США.