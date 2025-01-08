Трамп опубликовал карту с Канадой в составе США

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети TRUTH Social две карты с присоединенной Канадой. На ней ее территория закрашена вместе с США в цвета американского флага.

«О, Канада!», - подписал изображение Трамп.

Ранее Дональд Трамп дважды предложил Канаде войти в состав США, в качестве 51-го штата. Избранный президент отметил, что объединение позволило бы убрать тарифы, субсидии, которые нужны Канаде, чтобы «оставаться на плаву».

Кроме того, он предложил канадцам снизить налоги. Также Трамп считает, что в случае объединения, Канада будет защищена от «угрозы российских и китайских кораблей».

На скандальное предложение Трампа отреагировал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он заявил, что его страна никогда не войдет в состав США.

По его словам, официальные Оттава и Вашингтон получают выгоду от взаимного сотрудничества и являются крупнейшими партнерами в сфере торговли и безопасности.