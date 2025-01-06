Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом на фоне ухода Трюдо в отставку

Избранный президент США Дональд Трамп вновь предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов. Заявление он сделал в ответ на намерение премьер-министра Джастина Трюдо уйти в отставку после избрания нового руководителя партии.

«Соединенные Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые нужны Канаде, чтобы оставаться на плаву. Джастин Трюдо знал об этом и подал в отставку», — написал он в соцсети.

Трамп отметил, что объединение позволит убрать тарифы, субсидии, которые, по его словам, нужны Канаде, чтобы «оставаться на плаву». Кроме того, он вновь попытался завлечь канадцев снижением налогов.

Новый глава Белого дома считает, что в случае становления страны 51-м штатом, она будет защищена от «угрозы со стороны российских и китайских кораблей».

Ранее Дональд Трамп в своих социальных сетях сообщил, что призывал канадского хоккеиста Уэйна Гретцки рассмотреть возможность участия в выборах на пост премьер-министра Канады.