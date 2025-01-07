Путин встретил Рождество вместе с бойцами СВО, их семьями и волонтерами

На праздничном богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве вместе с президентом РФ Владимиром Путиным присутствовали участники и ветераны спецоперации, их семьи, а также волонтеры.

Так, в храме был Александр Антонов из Татарстана - ветеран СВО, полностью утративший зрение, Иван Багров - участник встречи главы государства со студентами-бойцами СВО в Санкт-Петербурге, а также участники программы «Время героев» Иван Болдырев и Кирилл Лосунчуков.

Среди юных гостей в храме была участница «Движения первых» из Брянской области Ариана Барановская, школьница Таисия Леонова из Подмосковья, мечту которой исполнил президент в рамках акции «Елка желаний».

Также вместе с Путиным Рождество встретил 10-летний Платон Медведков с семьей - он стал организатором добровольческой акции «Дети Курска - детям Шебекино». И 12-летний школьник из Москвы Захар Плохих - он в День народного единства 4 ноября вместе с главой государства участвовал в возложении цветов к памятнику Минину и Пожарскому. Отец Захара- действующий участник СВО Василий Плохих.

Светлый праздник Рождества Христова Путин встретил на службе в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. После этого он поехал в храм Христа Спасителя, чтобы лично поздравить патриарха Кирилла с Рождеством. Православным верующим российский лидер пожелал здоровья и благополучия и подчеркнул, что этот праздник дорог миллионам людей по всему миру.

«Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение», - говорится в обращении Путина.

Президент ежегодно участвует в вечерних Рождественских службах. Ранее он посещал храмы во Владимирской и Тверской областях, в Санкт-Петербурге и в Москве. В прошлом году глава государства встретил светлый праздник Рождества в домовой церкви своей резиденции в Ново-Огарево.