Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян с Рождеством Христовым, пожелав здоровья и благополучия всем празднующим. Соответствующая телеграмма главы государства была опубликована на сайте Кремля.

«В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение... Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия», - говорится в сообщении.

Сам президент в этом году встречает праздник в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Владимир Путин каждый год посещает храм на Рождество, при этом не всегда в столице. В разные годы в этот праздник президент также был в храмах Владимирской, Тверской и других областей нашей страны.

Напомним, «Звезда» ведет трансляцию Рождественского богослужения в Главном храме Вооруженных сил РФ. Божественную Литургию возглавляет епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров), викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

В прошлом году российский лидер встретил светлый праздник Рождества в домовой церкви своей резиденции в Ново-Огарево.