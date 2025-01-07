МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин приехал в храм Христа Спасителя и поздравил патриарха Кирилла

В храме Христа Спасителя он лично поздравил с праздником Рождества Христова патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Ирина Егорова 2025-01-07 01:56:55
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин после рождественского богослужения в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе прибыл в храм Христа Спасителя. Там он лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Патриарх Кирилл в канун праздника вел праздничное богослужение в главном храме столицы.

Путин также поздравил всех православных христиан с Рождеством Христовым и пожелал здоровья и благополучия верующим.

Президент каждый год участвует в вечерних Рождественских службах. Так, в канун праздника он посещал храмы во Владимирской и Тверской областях, в Санкт-Петербурге и в Москве. В прошлом году глава государства встретил светлый праздник Рождества в домовой церкви своей резиденции в Ново-Огарево.

#праздник #Путин #Рождество #патриарх Кирилл #храм христа спасителя
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 