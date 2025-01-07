Путин приехал в храм Христа Спасителя и поздравил патриарха Кирилла

Президент России Владимир Путин после рождественского богослужения в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе прибыл в храм Христа Спасителя. Там он лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Патриарх Кирилл в канун праздника вел праздничное богослужение в главном храме столицы.

Путин также поздравил всех православных христиан с Рождеством Христовым и пожелал здоровья и благополучия верующим.

Президент каждый год участвует в вечерних Рождественских службах. Так, в канун праздника он посещал храмы во Владимирской и Тверской областях, в Санкт-Петербурге и в Москве. В прошлом году глава государства встретил светлый праздник Рождества в домовой церкви своей резиденции в Ново-Огарево.