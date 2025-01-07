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Путин встречает Рождество в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе

Российский лидер поздравил православных христиан с праздником и пожелал здоровья и благополучия.
Ирина Егорова 2025-01-07 00:32:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин встречает праздник Рождества Христова в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Также он поздравил православных христиан и всех россиян с Рождеством Христовым и пожелал здоровья и благополучия всем верующим.

Храм Георгия Победоносца на Поклонной горе был заложен 9 мая 1994 года блаженно почившим Патриархом Алексием II и освящен 6 мая 1995 года в праздник Георгия Победоносца к 50-ти летию победы в Великой Отечественной войне. Главная святыня храма – это частица мощи Георгия Победоносца.

Российский лидер каждый год участвует в вечерних Рождественских службах. Так, ранее в канун праздника он посещал храмы во Владимирской и Тверской областях, в Санкт-Петербурге и в Москве. В прошлом году глава государства встретил светлый праздник Рождества в домовой церкви своей резиденции в Ново-Огарево.

Телеканал «Звезда» ведет трансляцию Рождественского богослужения в Главном храме Вооруженных сил РФ. Божественную Литургию возглавляет епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров), викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

#праздник #Путин #Рождество #Православие #храм
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