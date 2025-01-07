Успех саммита БРИКС в Казани является тревожным сигналом, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«Успех БРИКС в Казани, хотя у его членов нет общего видения о будущем, представляет тревожный сигнал, который мы не можем игнорировать», - заявил глава внешнеполитического ведомства на встрече с французскими послами, трансляция которой опубликована в Х.

Пятнадцатый саммит БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября. В столицу Татарстана съехались делегаты из 36 стран, а также мировые лидеры - Си Цзиньпин, Сирил Рамапоса, Нарендра Моди, Николас Мадуро, Луис Арсе и представители международных организаций, включая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

По словам сербского президента Александра Вучича, популярность БРИКС в Сербии равна популярности Евросоюза. А его коллега из Венесуэлы Николас Мадуро назвал объединение БРИКС центром нового многополярного мира.