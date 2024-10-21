В Казани встретили первых гостей саммита БРИКС

В аэропорту Казани приземляются самолеты со всего мира. Столица Татарстана приняла первых гостей саммита БРИКС. У трапа традиционным татарским блюдом чак-чак встретили венесуэльского вице-президента Делси Родригес.

В последний момент свой визит в Россию вынужденно отменил президент Бразилии Лула да Силва. Но это никак не связано ни с попыткой давления Запада, ни с решением Владимира Путина пропустить саммит G20 в Рио-де-Жанейро. Да Сильва поскользнулся в ванной и получил травму головы. Бразилию представит глава МИД страны. Мауро Луис Иекера Виейра уже прибыл в Казань и тоже отведал чак-чака.

В преддверии встречи лидеров-стран участниц БРИКС в зале, где уже послезавтра пройдут их переговоры, завершают последние приготовления к телевизионной трансляции. Чтобы создать у каждого телезрителя эффект присутствия, на специальный подиум в центре круглого стола установили сразу несколько автономных камер. Художники по свету следят за тем, чтобы никто из мировых лидеров во время саммита не оказался в тени.

Служба протокола министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала аль Сауда уточняет, где он будет стоять во время церемонии совместного фото. Это важнейшая невербальная часть любых переговоров, где лидеры смогут пообщаться что называется на ногах, позволяет составить представление об их отношениях друг с другом едва ли не больше, чем последующие заявления.

Россия стояла у истоков создания БРИКС и символично, что именно в год председательства нашей страны в этом объединении его состав двукратно расширился. Сегодня интерес к сотрудничеству с БРИКС в той или иной форме проявляют еще больше 30-ти стран. Но вначале необходимо выработать критерию по приему новых членов. И именно эта тема станет одной из главных на саммите в Казани.

Знаковый саммит пройдет на фоне обострения в глобальной международной обстановке. Но БРИКС не военный блок и не политическая организация. А потому здесь не дружат против кого-либо, неоднократно заявлял Владимир Путин. Речь о совместных проектах в области экономики, безопасности и развитии гуманитарных связей.

«Как любая платформа, БРИКС динамично меняется, но при этом все входящие в нее страны могут отстаивать собственную точку зрения. Мы открыто обсуждаем глобальные проблемы и дискутируем. Чтобы найти точки соприкосновения по таким важнейшим вопросам, как общая безопасность, проблемы изменения климата, необходимость устойчивого экономического роста», - рассказал секретарь по экономическим связям министерства иностранных дел Индии Рави Дамму.

В связи с проведением саммита казанских школьников на неделю раньше отправили на каникулы и даже временно запретили прокат электросамокатов. К приезду иностранных участников, а их больше 20-ти тысяч, подготовили шаттлы и запустили дополнительные электрички. В период наплыва высокопоставленных гостей от центра Казани к месту проведения саммита можно будет добраться исключительно общественным транспортом.



Специально к саммиту БРИКС между Казанью и аэропортом дополнительно запустили 176 электричек. Таким образом, интервал сократился до 20 минут. В обычные дни составы ходят с периодичностью раз в час. Обновили не только расписание, но и сами поезда - установили розетки для зарядки гаджетов, климатические системы и выдвижные ступеньки для удобного захода на платформу.

Что касается глав зарубежных правительственных делегаций, то для них Россия как хозяйка саммита заготовила лимузины Aurus. Тем более, что производят их как раз в Татарстане, особой экономической зоне Алабуга.

Лидеров государств ждет насыщенная культурная программа. А для всех гостей города приготовили световое шоу на стенах Казанского Кремля.

«Мы приехали в Казань ради БРИКС-2024. Мы рады приехать сюда и мы очень любим Россию и Казань. Мы тут впервые и только что посетили одну из самых больших мечетей в Европе, которая находится здесь в Кремле. Люди многое теряют, не приезжая в Россию. Я знаю, что сейчас тяжелые времена, но Россия - это действительно что-то особенное», - поделился британский политический деятель, писатель, журналист Джордж Галлоуэй.

На итоговой пресс-конференции Владимира Путина ждут почти 300 журналистов. Для них здесь уже выставили несколько рядов кресел. В рамках саммита БРИКС в Казани у президента России запланировано 17 двусторонних встреч. И конечно, в первую очередь Владимира Путина попросят рассказать об их итогах.

Сразу после этого Владимир Путин сможет ответить и на вопросы, касающиеся международной обстановки в целом. И его заявления внимательно выслушивают не только на глобальном юге.

Ранее стало известно, что в мероприятиях саммита БРИКС в Казани участие примет президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Накануне его у себя дома принял президент России Владимир Путин.