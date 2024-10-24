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Путин встретился с Гутеррешем на полях саммита БРИКС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетил Россию впервые с 2022 года.
Игнат Далакян 2024-10-24 22:57:16
© Фото: Пресс-служба Президента России © Видео: Пресс-служба президента России

На полях саммита БРИКС в Казани началась встреча президента России Владимира Путина и генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша.

Генсек ООН посетил Россию впервые с 2022 года. Накануне посещения мероприятия в Казани, его офис сообщал, что Гутерреш планирует подтвердить на встрече с президентом РФ свою позицию по урегулированию украинского кризиса на основе устава ООН. Помимо этого, генсек организации намерен продолжить усилия по восстановлению безопасного судоходства в Черном море.

Еще одной темой на переговорах ожидается реформирование ООН. Этого вопроса Владимир Путин уже коснулся на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс». Тогда российский президент заявил что мир уже живет как одна большая семья, но и в ней бывают размолвки, скандалы, а иногда дело доходит и до драки.

Напомним, саммит БРИКС проходит с 22 по 24 октября в Казани. В мероприятии принимают участие делегаты из 36 стран. В текущем году Россия председательствует в объединении. Президент РФ Владимир Путин в рамках саммита проводит ряд двусторонних встреч с лидерами стран-участниц объединения и другими мировыми лидерами.

#в стране и мире #Владимир Путин #антониу гуттереш #брикс
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