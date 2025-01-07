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Суд отказался отложить приговор Трампу по делу о выплатах порнозвезде

Вынесение приговора намечено на 10 января.
Владимир Рубанов 2025-01-07 22:37:09
© Фото: Jimin Kim Keystone Press Agency, Global Look Press

Судья апелляционного суда Нью-Йорка отклонил ходатайство избранного президента США Дональда Трампа об отсрочке вынесения ему приговора 10 января по делу о взятках за молчание. Это произошло после короткого слушания по этому вопросу во вторник днем.

Защита ссылалась на то, что июльское решение Верховного суда о президентской неприкосновенности обеспечивает Трампу конституционную защиту.

Адвокат Трампа Тодд Бланш, которого избранный президент назначил заместителем генерального прокурора в своей новой администрации, заявил в суде, что следует остановить вынесение приговора Трампу, признав, что ситуация беспрецедентна.

Представитель прокуратуры Манхэттена заявил, что теория иммунитета избранного президента противоречит идее о том, что в каждый момент времени действует только один президент.

Вынося решение, судья дал понять, что не будет приговаривать Трампа к какому-либо наказанию.

В мае присяжные признали Трампа виновным в фальсификации деловых записей. Они касались выплат 130 тысяч долларов за молчание звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс, чтобы помешать ей рассказать о предполагаемой связи перед выборами 2016 года.

Инаугурация Трампа намечена на 20 января. Связь с актрисой и свою вину по делу он отрицает.

#сша #Дональд Трамп #суд #инаугурация #Приговор #подлог
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