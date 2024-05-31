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Трамп назвал решение присяжных «позором» и пообещал бороться до конца

Экс-президента США сегодня признали виновным по 34 пунктам из 34 по делу о фальсификации документов при выплате средств бывшей порноактрисе за молчание об их предполагаемой связи.
Елизавета Кондрикова 2024-05-31 01:01:34
© Фото: IMAGONiyi Fote, Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил администрацию действующего американского главы Джо Байдена в причастности к решению жюри присяжных. Сегодня присяжные признали его виновным по 34 пунктам обвинения в деле о фальсификации документов, само решение Трамп назвал «позором». Об этом сообщает телеканал CNN.  

«Это было сделано администрацией Байдена для того, чтобы навредить его политическому оппоненту. Мы будем продолжать бороться до конца и победим, потому что наша страна превратилась в ад», - сказал Трамп журналистам после оглашения вердикта.

Он добавил, что судебный процесс был «подтасованным» с самого первого дня начала его уголовного преследования, а судье изначально не надо было браться за это дело.

Ситуацию также прокомментировал солидарный с Трампом спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, который назвал сегодняшний день «позорным днем в американской истории».

Напомним, политик проходит по делу о «деньгах за молчание», его обвиняют в подлоге документов при выплате средств бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс за нераскрытие информации об их предполагаемой связи.

Вынесение приговора назначено на 11 июля.

#сша #Дональд Трамп #Джо Байден #президент США #обвинение
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