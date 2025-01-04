Трампа обязали 10 января предстать в суде в Нью-Йорке

Суд в Нью-Йорке назначил на 10 января заседание по делу избранного президента США Дональда Трампа.

Уточняется, что в тот день будут выносить приговор по делу о фальсификации деловой документации. Органы власти обязали будущего президента, инаугурация которого состоится через 16 дней, в этот день предстать перед судом.

Заседание назначено на 09:30 по местному времени. Документ, имеющийся в распоряжении РИА Новости, подписал судья Хуан Мерчан.

«Обвиняемому приказано 10 января 2025 года в 09:30 утра (17:30 по московскому времени) предстать для вынесения приговора, следующего за вынесением вердикта», - уточнило агентство.

Также уточняется, что Трамп может не приезжать лично, а быть на заседании в режиме онлайн.

В декабре 2024 года суд в Нью-Йорке не стал отменять обвинительный вердикт присяжных против выигравшего выборы президента Трампа.

Напомним, 31 мая жюри присяжных признало Трампа виновным по 34 статьям по делу о фальсификации деловых документов. Обвинение доказывало, что политик заплатил 130 тысяч долларов актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс и еще одной женщине за молчание об их предполагаемой связи. Отмечалось, что он предлагал деньги через адвоката, что можно интерпретировать как подлог документов.